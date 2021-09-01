Руины потерянной столицы кельтов обнаружили во Франции

Археологи обнаружили городище бронзового века во Франции. Они предполагают, что руины являются затерянной кельтской столицей. Об этом свидетельствуют детали колесниц, оружие, ювелирные изделия, сообщило The Daily Mail.

Раскопки проходили во французском департаменте Алье, к северо-западу от Лиона. Ими занимались археологи из Университета Тулузы. Они обнаружили укрепленное поселение, которое располагалось на территории в 30 гектаров. Поселение имело двойной ряд крепостных валов и каменные стены высотой 20 футов (6,1 метра).

Ученые обнаружили несколько сотен предметов, которые находились в земле с 800 года до нашей эры. Найденный участок представляет собой одно из богатейших месторождений металлов бронзового века, когда-либо открытых в Европе. Археологи заявили, что во времена кельтов данная территория являлась важным экономическим центром. Там проходила судоходная река, передал ОТР.

«Раскопки еще не завершены, но у нас уже есть около 800 объектов, большинство из которых нетронуты. Это также первый случай, когда мы обнаружили четыре нетронутых клада», — рассказали археологи.