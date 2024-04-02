Наука 02 апреля 2024, 14:05 RT: ученые из России создали ИИ для прогноза случайных перемен

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Ученые из Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) создали нейросеть, которая способна предсказывать поведение систем, в основе которых лежит случайность. Об этом сообщил RT.

Специалисты взяли цифровую модель нейрона мозга человека. В итоге ИИ точно предсказал происходящие с ним изменения.

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Такие системы могут применяться в финансовых рынках, в прогнозах погоды, в транспортных потоках. Новая модель, разработанная в университете Канта, способна делать прогноз, невзирая на длительное внешнее воздействие случайных факторов, говорится в сообщении разработчиков.