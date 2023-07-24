Наука 24 июля 2023, 15:28 RT: российские ученые разработали методику точного прогнозирования течения астмы

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Ученые из Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания разработали метод, который может прогнозировать эффективность терапии бронхиальной астмы с помощью теста и двух анкет. Об этом рассказал RT со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Как сообщила старший научный сотрудник лаборатории профилактики неспецифических заболеваний легких ДНЦ ФПД Наталья Перельман, контролируемая бронхиальная астма — то состояние, при котором человек не испытывает проявленности заболевания.

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Для начала пациенту необходимо пройти спирометрию, а затем заполнить две анкеты — AQLQ и АСТ. Точность прогноза по новой методике составляет 86,8%.