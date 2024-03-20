Наука 20 марта 2024, 10:53 RT: Институт ядерной физики СО РАН вместе с ЦЕРН разработали решения для получение высокого вакуума

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Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН ведет совместные проекты и работу с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом сообщил RT.

В частности, ученые задействованы в работе над Большим адронным коллайдером. Именно этот проект называют самым амбициозным, среди затрагивающих современные высокие энергии. Кроме того, специалисты совместно изучали синхротронное излучение пучков и то, как оно влияет на величину давления остаточного газа в вакуумной камере. Они смогли придумать, как обеспечить получение высокого вакуума.

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«Разработано и создано более шести километров магнитовакуумной системы каналов транспортировки пучков и промежутков коллайдеров. Качество изготовления, сборки и установки магнитов позволило провести пучок по каналу транспортировки длиной 2,5 километра с первого „выстрела“, не используя корректирующие элементы», — отметили в пресс-службе российского института.

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