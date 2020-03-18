Ровно 55 лет назад Алексей Леонов вышел в открытый космос

«Даже для нас, работающих в космической отрасли, это было сенсацией. Я помню, как к нам приехал экипаж, я тогда работал на предприятии С. П. Королева в отделе у академика Бориса Раушенбаха (физик, один из основоположников советской космонавтики). Тогда много тренажеров для космонавтов не делали, у нас были производственные исследовательские стенды, куда приезжали тренироваться члены экипажей кораблей „Восток“ и „Восход“. К нам приехали Павел Беляев и Алексей Леонов. Мы тогда впервые увидели космонавтов, которым в марте предстояло лететь и выходить в открытый космос», — рассказал Александр Александров.

Он отметил, что Леонов и Беляев были очень простыми в общении. Позже Александров начал тренировать космонавтов, и они начали работать вместе с Леоновым.

«После выхода в космос Леонов стал человеком, который мог выполнить любую программу полета. Он получил громадный практический опыт как работы с кораблем, так и практической работы в скафандре на выходе, что очень важно. Я сам выходил в открытый космос и представляю себе, что значит подготовиться к такому выходу и выполнить поставленную задачу», — отметил Александров и добавил, что выход в открытый космос — это очень большая ответственность, и могут случиться внештатные ситуации.

«Уже первый выход в открытый космос показал, что это непростая штука и могут быть серьезные накладки, которых и не ожидаешь. В частности, у Леонова возникли проблемы со скафандром при возвращении на корабль — нарушилась регулировка длины рук», — рассказал космонавт.

Александров поделился, что во время выхода в открытый космос из-за возникших проблем скафандр Леонова не позволил ему зайти в корабль по правилам — то есть ногами вперед. Поэтому пришлось заходить головой. Из-за этого люк оказался в ногах.

«Чтобы его закрыть, ему предстояло развернуться в полутораметровой цилиндрической камере, а это такой толстенный капроновый мешок, в котором очень сложно повернуться. У Леонова реально могло на это не хватить сил, и тогда бы Беляеву пришлось разгерметизировать корабль: выпустить воздух из кабины, сделав там безвоздушное пространство, а потом открыть люк и впустить Леонова», — пояснил Александр Александров.

К счастью, внутренний люк со сбросом давления открывать не пришлось. Леонов закрыл выходной люк, а затем Беляев открыл люк для него изнутри. Все закончилось благополучно.