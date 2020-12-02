Российскую вакцину «Спутник V» презентуют в ООН 2 декабря

ООН познакомят с разработанной в России вакциной «Спутник V». Презентацию препарата, созданного для профилактики COVID-19, проведет министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский уточнил, что мероприятие пройдет в виртуальном формате и начнется в 17:30 по московскому времени. Его слова привел ТАСС.

«В среду <…> состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН „Спутник V: вакцина от COVID-19“ при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ имени Гамалеи», — уточнил Стржижовский.

Представить российскую вакцину в ООН для добровольной вакцинации сотрудников организации предложил в ходе выступления на Генассамблее еще в сентябре президент РФ Владимир Путин.

В России пока зарегистрировали две вакцины против COVID-19. Одну разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава, вторую — в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Не исключено, что скоро регистрацию пройдет и третий препарат — от центра имени Чумакова Российской академии наук.