Российскую вакцину «Спутник V» презентуют в ООН 2 декабря
Пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский уточнил, что мероприятие пройдет в виртуальном формате и начнется в 17:30 по московскому времени. Его слова привел ТАСС.
«В среду <…> состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН „Спутник V: вакцина от COVID-19“ при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ имени Гамалеи», — уточнил Стржижовский.
Представить российскую вакцину в ООН для добровольной вакцинации сотрудников организации предложил в ходе выступления на Генассамблее еще в сентябре президент РФ Владимир Путин.
В России пока зарегистрировали две вакцины против COVID-19. Одну разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава, вторую — в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Не исключено, что скоро регистрацию пройдет и третий препарат — от центра имени Чумакова Российской академии наук.