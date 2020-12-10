Российско-германский телескоп нашел в космосе необычную структуру

Российско-германский телескоп «Спектр-РГ» во время исследования неба нашел неизвестную ранее огромную округлую структуру. Она находится ниже плоскости Млечного Пути.

«На первой карте обзора всего неба, созданной рентгеновским телескопом eROSITA, одним из двух инструментов на борту российской орбитальной обсерватории „Спектр-РГ“, астрономы обнаружили удивительную новую деталь: огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, занимающую существенную часть южного неба», — сказано в релизе на сайте Роскосмоса.

Подобная структура давно известна на северном небе. Речь идет о так называемом Полярном Шпуре. Долгое время считалось, что он возник из-за взрыва сверхновой звезды, близкой к Солнцу. Это произошло десятки или сотни тысяч лет назад.

Северная и южная структура на карте вместе напоминают ореол в форме песочных часов. Он достаточно симметричен относительно центра Галактики, «который отстоит от Солнца на расстояние в 25 тысяч световых лет».

Размеры структур можно сравнить с площадью всего Млечного Пути. Ученые считают, что структуры — это следы ударных волн, которые вызваны мощнейшим выбросом энергии из центра Галактики.

«Спектр-РГ» разработан в НПО Лавочкина (входит в «Роскосмос») совместно с Германией по заказу Российской академии наук. Его запустили с космодрома Байконур 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. В обсерватории есть два рентгеновских зеркальных телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA.