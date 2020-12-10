Российско-германский телескоп нашел в космосе необычную структуру
«На первой карте обзора всего неба, созданной рентгеновским телескопом eROSITA, одним из двух инструментов на борту российской орбитальной обсерватории „Спектр-РГ“, астрономы обнаружили удивительную новую деталь: огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, занимающую существенную часть южного неба», — сказано в релизе на сайте Роскосмоса.
Подобная структура давно известна на северном небе. Речь идет о так называемом Полярном Шпуре. Долгое время считалось, что он возник из-за взрыва сверхновой звезды, близкой к Солнцу. Это произошло десятки или сотни тысяч лет назад.
Северная и южная структура на карте вместе напоминают ореол в форме песочных часов. Он достаточно симметричен относительно центра Галактики, «который отстоит от Солнца на расстояние в 25 тысяч световых лет».
Размеры структур можно сравнить с площадью всего Млечного Пути. Ученые считают, что структуры — это следы ударных волн, которые вызваны мощнейшим выбросом энергии из центра Галактики.
«Спектр-РГ» разработан в НПО Лавочкина (входит в «Роскосмос») совместно с Германией по заказу Российской академии наук. Его запустили с космодрома Байконур 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. В обсерватории есть два рентгеновских зеркальных телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA.