Российско-европейский аппарат снял гигантские смерчи на Марсе

Российско-европейский аппарат для исследования малых составляющих атмосферы Марса снял гигантские смерчи. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве и в Роскосмосе.

На gif-анимации видны пылевые вихри — частое явление на поверхности Марса. Кадры были сделаны в 2019 году камерой CaSSIS в рамках российско-европейской миссии ExoMars-2016.

«Яркие пятна двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса, оставляя после себя темную полосу. Также видны движущиеся тени двух пылевых столбов», — сказано в сообщении российской корпорации.

Скорость одного вихря — около четырех метров в секунду, другого — восемь метров в секунду.

Пылевые смерчи на Марсе формируются во многом так же, как и на Земле. При прогреве поверхности горячие потоки газов поднимаются вверх, создавая восходящее течение в более холодной и плотной атмосфере. Холодные газы опускаются, создавая вертикальную циркуляцию. Порывы ветра раскручивают этот поток. Набрав достаточную скорость, вихрь втягивает пыль и может переносить ее по поверхности.

Смерчи на Марсе гораздо крупнее, чем на Земле, и могут достигать восьми километров в высоту.

При этом марсианская атмосфера сильно разрежена. Давление там составляет 1/170 земного. На 95% марсианская атмосфера состоит из углекислого газа.