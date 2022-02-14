Российским ученым удалось создать генно-модифицированную пшеницу

Российским ученым удалось создать усовершенствованную пшеницу методом геномного редактирования. Растения получили новые потребительские свойства. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Всероссийский НИИ сельскохозяйственной биотехнологии.

«Мы впервые в России создали отдельное направление — лабораторию цифрового фенотипирования редактированных растений в рамках развития геномного центра. Самое интересное из того, что мы делаем, — это, наверное, создание и изучение полноценных отредактированных растений», — рассказал Михаил Дивашук, кандидат биологических наук, руководитель геномного центра-ВНИИСБ.

Ученый подчеркнул, что их больше всего интересует именно пшеница, так как эта злаковая культура является одной из самых распространенных в России.

Редактирование растения проводили с помощью технологии CRISPR/Cas9. Однако ученые усовершенствовали данный метод. Российские специалисты редактировали сразу несколько генов. Измененная пшеница стала давать урожай намного быстрее. Такая технология будет наиболее актуальной для засушливых регионов где требуются сорта пшеницы с сокращенным периодом вегетации, подчеркнул директор Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии, академик Геннадий Карлов.