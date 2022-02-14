facebook_pixel
    14 февраля 2022, 16:51

    Российским ученым удалось создать генно-модифицированную пшеницу

    Арина Бобкова

    Российским ученым удалось создать усовершенствованную пшеницу методом геномного редактирования. Растения получили новые потребительские свойства. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Всероссийский НИИ сельскохозяйственной биотехнологии.

    Российским ученым удалось создать генно-модифицированную пшеницу

    «Мы впервые в России создали отдельное направление — лабораторию цифрового фенотипирования редактированных растений в рамках развития геномного центра. Самое интересное из того, что мы делаем, — это, наверное, создание и изучение полноценных отредактированных растений», — рассказал Михаил Дивашук, кандидат биологических наук, руководитель геномного центра-ВНИИСБ.

    Ученый подчеркнул, что их больше всего интересует именно пшеница, так как эта злаковая культура является одной из самых распространенных в России.

    Редактирование растения проводили с помощью технологии CRISPR/Cas9. Однако ученые усовершенствовали данный метод. Российские специалисты редактировали сразу несколько генов. Измененная пшеница стала давать урожай намного быстрее. Такая технология будет наиболее актуальной для засушливых регионов где требуются сорта пшеницы с сокращенным периодом вегетации, подчеркнул директор Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии, академик Геннадий Карлов.