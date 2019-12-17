Древние цивилизации возводили большие каменные статуи по важным причинам. Это могло быть и для повышения плодородия, как решила группа ученых, исследовавших истуканов-моаи на острове Пасхи. Об этом «360» сказал заведующий отделом научной информации и подготовки публикаций Института археологии РАН Николай Лопатин.

Конечно, всякие такие масштабные тяжелые работы, казалось бы, с нашей точки зрения, бессмысленные, для древних обществ это была очень важная деятельность, магическая. Точно, плодородие или не плодородие, неизвестно для чего. Если это опубликовано в научном издании, то, наверное, какие-то основания есть. Вполне правдоподобно Николай Лопатин.

Он рассказал, что чаще всего каменные статуи связывают с культом умерших предков, но отдельные племена могли использовать такие изваяния и для вполне практичных целей.

«Кочевники скифского времени ставили каменные изваяния. Они все время меняли место своего жительства. Какие-то свои приметные территории, куда они возвращались постоянно, где они считали своими, они отмечали такими приметными в степи ориентирами. В каждом случае свои мотивы. Помимо культов, может быть организация пространства», — отметил Лопатин.

Ранее стало известно, что группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили нашла научные доказательства того, что статуи возводились у вулкана Рано Рараку на острове Пасхи для повышения урожайности земель острова. Истуканы-моаи считаются одной из главных загадок на Земле, поскольку полинезийцы, которые их создали, исчезли с острова еще до прибытия туда европейцев.