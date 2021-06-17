Российский ученый назвал сроки полета к соседним звездам

Человек сможет полететь к соседним звездам через 250-300 лет. Так считает ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Вячеслав Турышев, принимавший участие в около 40 миссиях NASA.

В интервью РИА «Новости» он объяснил, что сегодня изучать соседние звезды и планеты вне Солнечной системы мы можем только в теории.

«Предположим, через пару лет мы с вами открываем газету, где на первой полосе огромным шрифтом напечатано: „В 100 световых годах от нас, найдена планета, на которой подтверждено наличие органической жизни“… Полеты на такие расстояния нам не будут доступны минимум через 250–300 лет», — сказал он.

Таким образом, изучить планету в другой звездной системе с помощью зонда невозможно, а для того, чтобы ее разглядел телескоп, он должен иметь колоссальные размеры. Он предложил использовать нашу звезду, как линзу.

Научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт ранее объяснил, зачем ищут жизнь на других планетах, и где ее возможно найти. По его словам, больше всего вероятность найти жизнь на Венере. Речь идет не о признаках живых существ, которые там были, а именно о нынешних жителях планеты.