Российский светящийся табак признали перспективным изобретением

У флуоресцентных растений есть большой потенциал для дальнейшего изучения.

«Это очень круто! Светящийся табак — это просто модельный организм. Дело в том, что придуман новый способ заставить клетки светиться, причем очень удобный», — отметил биолог.

Светящийся в темноте табак вырастили в России. Видео Подробнее

Он объяснил, насколько необыкновенно очередное открытие. Обычно ученые используют флуоресценцию — когда есть белки, поглощающие ультрафиолет и испускающие зеленый или другой свет. Либо они применяют систему: нужно добавить специальное вещество, чтобы возникло свечение. Теперь же растение светится само по себе.

По мнению Панчина, это «очень удобно». Светящийся в темноте табак поможет науке. Так, исследователи смогут изучать различные биологические объекты. А еще открытие повлияет в дальнейшем на коммерческое предложение, люди могут захотеть купить подобные растения.

Сами ученые пока отказались от комментариев, сообщила радиостанция. Дело в том, что статья еще находится на рассмотрении в научном журнале и не прошла рецензирование.

Ранее ученые заставили табак светиться без добавления каких-либо веществ или облучения ультрафиолетом. Для этого специалисты перенесли в структуру ДНК растения ген светящегося гриба. Свечение растения видно в темноте даже невооруженным глазом.