Российский миллиардер выделит деньги на поиски жизни на Венере

Ученые нашли в верхних слоях атмосферы Венеры ядовитое вещество фосфин. Это может говорить о наличии определенных форм жизни на планете. Исследования решил профинансировать российский миллиардер Юрий Мильнер.

Финансированием будет заниматься фонд Мильнера Breakthrough Initiatives. А к самому изучению планеты приступит научная группа, состоящая из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового класса. Руководить специалистами будет профессор планетологии Массачусетского технологического института Сара Сигер.

«Breakthrough Initiatives <…> финансируют исследование возможности примитивной жизни в облаках Венеры. Исследование основано на объявленном вчера открытии газового фосфина, который считается потенциальной биосигнатурой, в атмосфере планеты», — сообщила пресс-служба фонда.

Об обнаружении фосфина в верхних слоях атмосферы Венеры стало известно 14 сентября. Вещество нашли британские и американские ученые с помощью телескопов. Позже глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что теперь необходимо обратить пристальное внимание на Венеру. Фосфин является побочным продуктом жизнедеятельности бактерий, что может говорить о существовании жизни на планете.

Последние годы Мильнер занимается научными проектами и поддержкой молодых ученых. В начале сентября авторы первой фотографии черной дыры выиграли премию The Breakthrough Prize и получили три миллиона долларов.