Наука 09 июня 2023, 13:23 Российские киберинженеры разработали коленный модуль с электроуправлением

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Получить протез с новейшим коленным модулем россияне с ограниченными возможностями смогут совершенно бесплатно через Минтруд, сообщила пресс-служба Российской протезной компании (РПК). Права на «Кинез-1» принадлежат команде реабилитологов и киберинженеров из «Сколково». Новая российская разработка управляется компьютером, быстрее ставит на ноги человека с ампутацией и даже способна вернуть к активной жизни.

Высокотехнологичный коленный модуль в составе протеза бедра независим от иностранных поставок ПО и компонентной базы. Они на 100% российские. Изделие испытали в МосПрОПе, на него получена разрешительная документация. Активную поддержку проекту оказал Минтруд. Ведомство готовится предоставлять «Кинез-1» по результатам медико-социальной экспертизы и при наличии Индивидуальной программы реабилитации (ИПРА).

Умным модуль называют за работу встроенного микропроцессора. Дело в том, что он берет на себя всю механику. В секунду система получает до 1000 сигналов от разных датчиков, поэтому человек с таким протезом может передвигаться с варьируемой скоростью, не прикладывая усилий для совершения каких-либо дополнительных действий, чтобы изменить направление движения, продолжительность ходьбы и дистанцию. За него это предвидит и автоматически производит микропроцессор. Он считывает и обрабатывает информацию о характере и наклоне поверхности, степени нагрузки на протез, интенсивности передвижения, циклах и фазах ходьбы.

Разработчики также предусмотрели опции синхронизации с мобильным приложением и смарт-браслетом бренда «Кинез».

«Интеллектуальное управление и настройка индивидуальны. Поэтому обладатель протеза с нашим коленным модулем может вскоре после протезирования двигаться уже практически как человек без ампутации, ведущий активный образ жизни. В „Кинез-1“ все функции берет на себя компьютер, который за доли секунды адаптируется к новым обстоятельствам», — говорит гендиректор РПК Руслан Саитгареев.

Глава компании пояснил, что в мире протезы, оснащенные таким модулем, есть, но РПК вошла в число его первых разработчиков и производителей в России. Сейчас модуль тестируется в реабилитационном центре. И врачи уже сделали свои первые выводы: протез с модулем «Кинез» позволит быстрее, чем с механическим аналогом, встать на ноги, минимизировать нарушения, связанные с ампутацией, и восстановить функции утраченной конечности.

По словам директора по производству РПК Алексея Громова, программное обеспечение создали отдельно айтишники из «Сколково», они же написали исходный код, который сейчас проходит регистрацию в Минцифры России. Еще самостоятельно изготовили плату и разработали ее топологию. Поэтому цена такого модуля на открытом рынке на 30–50% дешевле зарубежных аналогов.

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