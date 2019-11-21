Российский аналог «Википедии» планируют создать к весне 2022 года

Российский энциклопедический портал, который станет аналогом «Википедии», планируют запустить весной 2022 года. Именно тогда завершатся 33 месяца, на которые рассчитан бюджет по созданию энциклопедии.

Ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец рассказал «Интерфаксу», что за 33 месяца бюджет портала составит около двух миллиардов рублей. Несмотря на то, что запуск энциклопедии рассчитан на 2022 год, авторы планируют «выходить с тестовыми версиями» раньше этого срока.

По его словам, название портала еще обсуждается, но результаты опроса студентов и преподавателей, а именно они будут целевой аудиторией проекта, показывают, что нужно сохранить преемство с названием Большой российской энциклопедии.

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«Наш портал рассчитан прежде всего на учащих, преподавателей, и учащихся — тех, кому по определению надо знать точно и в необходимом объеме», — объяснил Кравец.

Все статьи новой энциклопедии будут авторскими. Их создателям будут выплачивать гонорар, а за компетентность указанных сведений они будут отвечать своим авторитетом. Солидарная ответственность автора и редакции, по словам Кравца, это то отличие, которое не позволит сравнивать создаваемый портал с «Википедией». Он добавил, что те, кому не так важна достоверность знаний в деталях, по-прежнему будут пользоваться «Википедией».

Сейчас над созданием проекта трудятся около 150 штатных специалистов, позже их число должно вырасти до 270.