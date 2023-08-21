Наука 21 августа 2023, 08:50 Российские войска получили первые комплексы управления ПВО «Магистр-СВ» Первая партия комплексов управления ПВО «Магистр-СВ» поступила в российские войска Пресс-служба Минобороны

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Российская армия получила первую партию комплексов автоматизированного управления огневыми средствами ПВО «Магистр-СВ». Об этом сообщил источник ТАСС в кулуарах международного форума «Армия-2023», проходившего с 14 по 20 августа в подмосковном парке «Патриот».

Комплекс создало пензенское НПП «Рубин» из состава холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех). Эта техника предназначается для разведки воздушного пространства и координации противовоздушного боя. В комплекс включена оптико-электронная станция с возможностью автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей.

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«Комплексы автоматизированного управления средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ" производятся серийно, первая партия машин уже передана заказчику», — сообщил источник.

Новое оборудование должно существенно улучшить возможности ПВО для борьбы с беспилотниками.