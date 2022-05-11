Российские ученые из СамГТУ придумали, как решить проблему перегрева гаджетов

Ученые из Самарского государственного технического университета (СамГТУ) начали разработку новых методов расчета теплопроводности материалов, газов и биологических тканей, которые, прежде всего, могут улучшить работу смартфонов и ноутбуков. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Теплопроводность — это процесс распределения температуры объекта от его горячих частей к холодным за счет хаотичного движения молекул. Из-за непредсказуемости поведения частиц обычно при расчете теплопроводности не учитывается молекулярно-атомное строение вещества. Ученые из СамГТУ предложили метод, который позволяет учитывать расстояние между молекулами (или более мелкими частицами) и время между их столкновением.

Новый подход к расчету теплопроводности материалов может быть использован в микроэлектронике.

«Серьезной проблемой, накладывающей ограничения на развитие современных технологий микроэлектроники, стала необходимость охлаждения элементов, выделяющих в процессе работы большое количество теплоты, — это процессоры, аккумуляторные батареи, дисплеи смартфонов, ноутбуков и персональных компьютеров. Разработка новых систем охлаждения невозможна без точного моделирования процессов теплообмена», — сообщили в ведомстве.