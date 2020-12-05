Российские ученые запатентовали робота для взятия мазка на коронавирус

В течение трех-четырех месяцев инновационную разработку отправят на медицинские испытания.

Робота разработали директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов, главный инженер ООО «Ассистирующие хирургические технологии» Рахим Нахушев и академик РАН Дмитрий Пушкарь.

«Мы долго не подавали патент, пытались понять, куда с ним фокусироваться, но потом все-таки решили, и сейчас патент получен, но мы пока его никому не предлагали, оцениваем ситуацию и ждем заинтересованных партнеров», — рассказал Шептунов.

По его словам, готовность очень высокая, потому что потенциал достаточно серьезный.

Ученые создали роботохирургический комплекс для безопасного взятия мазка из зева пациента с коронавирусом. Прибор обезопасит и больного, и лаборанта.

Для взятия биоматериала используются два манипулятора: один из них берет мазок, второй — упаковывает биоматериал в пробирку. Лаборант управляет комплексом с помощью джойстика. Он видит открытый рот пациента благодаря устроенной в роботе камере.

Лаборант и манипулятор остаются в «чистой» зоне, от пациента их отделяет стеклянная герметичная перегородка. Только манипулятор, упаковывающий биоматериал, находится в «грязной» зоне.

Чтобы через небольшое отверстие инфекция не проникла из «грязной» зоны в «чистую», в «чистой» создается несколько избыточное давление. Тогда поток воздуха всегда будет идти оттуда в «грязную» зону.

По словам Шептунова, робот очень мобильный, его можно использовать вне больницы, например в киоске на открытом воздухе, аэропорту, передвижном автомобиле или контейнере. Прибор можно будет привезти в маленький город и в течение дня протестировать все население.