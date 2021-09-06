Российские ученые вывели дающих яйца для производства вакцин кур
Российские ученые вывели специальную породу кур, дающих яйца Clean Eggs для производства вакцин. Новая порода получила название «русская белоснежная».
Над выведением нового вида работали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГР). Об этом сообщило издание «Известия». Куриные яйца Clean Eggs используют в мире для производства против гриппа человека и инактивированных вакцин для ветеринарии.
Новую породу российские ученые вывели на основе русской белой, известной еще со времен СССР. Этот вид назвали «русской белоснежной». Их отличия в яйцах, которую они несут. У русской белоснежной в яйцах больше амниотической жидкости, которая окружает желток. В ней и разводится вирус. При этом в яйцах отсутствует иммунитет, который бы мог убить патоген.
Для выведение новой породу ученые отобрали кур-матерей, которые несли самые крупные яйца, но с маленьким желтком. При этом у кур должны были отсутствовать антитела против различных вирусов, поэтому особи были не вакцинированы от заболеваний.
Свойства яиц русской белоснежной проверили в исследовательских организациях, в том числе и в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, где разрабатывают новую вакцину от коронавируса на основе вируса гриппа А.