Российские ученые выяснили как мозг выбирает значение многозначных слов

Ученые из Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно со специалистами Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой, выяснили, что когда человек выбирает подходящее к ситуации значение многозначных слов, в мозге срабатывает механизм подавления памяти. Об этом написала «Газета.ru».

В эксперименте приняли участие 28 женщин и 20 мужчин. В ходе исследования им предлагали вставить пропущенные буквы в словосочетания из прилагательного и существительного, например, такие как «с_хое _ино». При этом прилагательное всегда можно было завершить лишь одним способом («сухое»), а для существительных чаще всего нужно было выбрать один из нескольких вариантов («вино» или «кино»). Всего было 96 подобных комбинаций. Во время выполнения заданий ученые фиксировали мозговую активность участников.

«Для этого использовался метод функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ). С его помощью можно получать информацию не только о включении или выключении структур мозга в обеспечение изучаемой деятельности, но и выявлять их системную активность. Кроме того, методика ФМРТ позволяет зарегистрировать активность мозга именно в тот момент, когда происходит выбор значения многозначного слова», — рассказали авторы.

Оказалось, что когда человек сталкивался с многозначной информацией и осознавал одно из возможных значений слова, в его мозгу срабатывали механизмы подавления памяти. Снижалась активность гиппокампа — структуры, которая отвечает за запоминание. При этом гиппокамп «выключался» из системного взаимодействия с другими структурами мозга. За счет этого неправильные значения как бы временно удалялись из мозга, вследствие чего испытуемый выбирал правильный вариант.