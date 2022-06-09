Российские ученые создали вещество для защиты продуктов от бактерий и грибков

Российские ученые создали вещество для борьбы с устойчивыми микробами. Новые препараты помогут защитить продукты от бактерий на производствах.

Иногда на стенах производственных помещений появляются бактериальные биопленки, которые крайне сложно убрать с помощью традиционной дезинфекции. Специалистам удалось создать новые составы для обработки стен. Вещества уничтожают микробов, которые больше не появляются.

«В рецептурах использованы водорастворимые полимеры, то есть в качестве растворителя используется вода, что делает процесс нанесения процедурой, соответствующей всем экологическим требованиям», — пояснила «Известиям» замдиректора Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Анастасия Семенова.

Она добавила, что полученные составы безопасны для людей. В них нет антибиотиков, а также токсичных или легковоспламеняющихся веществ. Вместе с сотрудниками научного центра над разработкой трудились специалисты химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова.