  • Российские ученые создали «умные» материалы с памятью формы

    05 декабря 2019, 11:37

    Алена Макаренко

    Разработаны новые функциональные «умные» материалы из сплавов с памятью формы и сверхупругости. На их основе можно создать множество микроустройств для медицины, космического и авиастроения. Результаты работы опубликованы в журнале Materials, сообщило РИА ФАН.
    Российские ученые создали «умные» материалы с памятью формы

    Над открытием трудились ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

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    После больших деформаций (до 14%) эти материалы смогут при нагревании восстанавливать свою форму. Уникальный материал состоит из сплава TiNiCu с высоким содержанием меди. Его удалось получить при помощи комбинированного экстремального воздействия сверхбыстрым охлаждением из жидкого состояния и мегапластической деформации.

    Материалы, созданные таким способом, в предельных состояниях представляют собой последние достижения в области материаловедения. Они пригодятся в робототехнике, авиационных и космических технологиях, энергетике, приборостроении, биомедицине и биотехнологии.