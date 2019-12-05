Российские ученые создали «умные» материалы с памятью формы

Над открытием трудились ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Швейцарский студент нашел ответ на загадку столетней давности Подробнее

После больших деформаций (до 14%) эти материалы смогут при нагревании восстанавливать свою форму. Уникальный материал состоит из сплава TiNiCu с высоким содержанием меди. Его удалось получить при помощи комбинированного экстремального воздействия сверхбыстрым охлаждением из жидкого состояния и мегапластической деформации.

Материалы, созданные таким способом, в предельных состояниях представляют собой последние достижения в области материаловедения. Они пригодятся в робототехнике, авиационных и космических технологиях, энергетике, приборостроении, биомедицине и биотехнологии.