Российские ученые создали сверхтвердый электрический «алмаз»

Ученые нашли способ при давлении в 400 тысяч раз выше атмосферного модифицировать материал, который в итоге сохранит свои свойства и при земных условиях.

В отличие от природного алмаза полученный материал может проводить электрический ток. Благодаря этому его можно будет использовать для производства элементов микросхем, деталей космических аппаратов, а также в станкостроении и медицине, сообщило информационное агентство Nation News.

«Нам впервые удалось повторить то, что раньше делала только природа, создававшая на сверхвысоких давлениях такой уникальный минерал, как алмаз. Можно сказать, что мы открыли главу в создании качественно новых материалов, спектр применения которых выйдет за рамки современных концепций использования твердых веществ», — пояснил один из исследователей профессор Игорь Абрикосов.

Для эксперимента ученые выбрали рений — это дорогой и редкий серебристо-белый металл. Он обладает высокой температурой плавления (3 185 °C) и устойчивостью к химическим реагентам. Рений поместили между алмазными наковальнями, подавая азот в камеру с этим устройством. Наковальни сжали, а сам металл нагрели при помощи лазера до температуры около 1700 градусов.