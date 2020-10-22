Российские ученые создали прибор для лечения депрессии светом
Специалисты НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и НИИ полупроводниковых приборов и Центра промышленного дизайна Томского политехнического университета создали прибор для лечения депрессии с помощью света, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки.
В настоящий момент устройство существует в единственном экземпляре. Ученые пояснили, что лечение с его помощью подходит для тех, кому нельзя применять медикаменты. Прибор генерирует сбалансированный спектр светового потока интенсивностью до 10 тысяч люкс, пишет «Царьград».
Специалисты подчеркнули, что в наше время депрессия распространена и считается одним из самых «дорогих» заболеваний головного мозга. Эксперты считают, что терапия светом может быть особенно полезна при сезонной депрессии. Речь идет о пациентах, страдающих от обострения недуга осенью и зимой.