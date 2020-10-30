Российские ученые создали новый гибридный белок для защиты от радиации

Органическое вещество PSH относится к так называемым белкам-химерам. Его получили благодаря методам генной инженерии из двух белков-антиоксидантов натурального происхождения. По словам специалистов, раньше в качестве антиоксидантов использовались синтетические химические соединения. Они были небезопасны, так как вызывали токсические реакции организма.

Уточняется, что в новом белке антиоксиданты объединены в единую молекулу. Она эффективно борется со свободными радикалами разного типа. Результаты доклинических исследований на мышах показали, что новый PSH защищает животных даже от смертельных доз радиации. При этом он совсем не опасен для здоровья.