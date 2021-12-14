Российские ученые создали морозоустойчивый аккумулятор

Коллектив ученых из Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина РАН, Московского института электронной техники и МГУ имени Ломоносова разработал элементы литий-ионного аккумулятора на основе нанопроволок из германия. Такой аккумулятор не будет быстро разряжаться на морозе, написали «Известия».

Обычные литий-ионные аккумуляторы, используемые, например, в смартфонах и электромобилях, быстро разряжаются на холоде — эта проблема знакома многим владельцам гаджетов. Обусловлена она тем, что электроды, на которых работает аккумулятор, при низких температурах менее эффективно захватывают и отдают ионы лития.

Ученые пришли к выводу, что использование нанопроволок германия для анода вместо графита в аккумуляторах сохранит накапливаемую энергию даже на холоде.

«Нанопроволоки из германия при взаимодействии с электролитом в аккумуляторах создают 10 различных соединений с литием. Благодаря этому емкость материала становится в пять раз выше, чем у графита в обычных аккумуляторах на смартфонах», — рассказал руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат химических наук, сотрудник Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина РАН Илья Гаврилин.