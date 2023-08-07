Наука 07 августа 2023, 15:13 Российские ученые создали материал, делающий дроны невидимыми для РЭБ Ученый ПНИПУ Шипунов: в РФ создали материал, который сделает дроны невидимыми для РЭБ Freepik

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Российские специалисты создали материал, который делает дроны незаметными для систем радиоэлектронной борьбы. Об этом ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник Пермского государственного национального исследовательского университета Глеб Шипунов.

«Мы разработали мультифункциональный композиционный материал с интегрированными в его структуру металлическими элементами для защиты электроники дронов от электромагнитного излучения», — сообщил он.

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Этот материал делает устройство легким и прочным, а также невидимым для РЭБ. Ученые также собираются внедрить специальные устройства связи, которые будут передавать данные при помощи фотонов, а не радиоволн.

Ранее иркутские студенты разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием искусственного интеллекта. Дрон будет летать по заранее определенным маршрутам и направлять данные в центр мониторинга, если заметит пожар. При помощи ИИ устройство сможет определить где костер, который, например, развели туристы, а где очаг возгорания.