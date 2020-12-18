Российские ученые создадут новую огнестойкую сталь

Разрабатываться сплав будет с помощью формирования неметаллических включений при повышенных температурах. По словам экспертов, благодаря применению новых сталей можно замедлить обрушение стальных конструкций под действием высоких температур во время пожаров. Так будет создан резерв времени для эвакуации людей.

Ученые НИТУ «МИСиС» объяснили, что при пожаре металлические элементы домов быстро теряют несущие свойства. Из-за этого теряется целостность строительных конструкций, происходит их деформация. В таких условиях проведение спасательных работ и тушение огня становится невозможным.