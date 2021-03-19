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    19 марта 2021, 09:30

    Российские ученые создадут компьютерную память по принципу работы мозга

    Андрей Иванов

    Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» начали разработку особых ячеек компьютерной памяти, которые можно объединять в единую вычислительную систему, работающую по принципу головного мозга. Об этом пишут «Известия».

    Российские ученые создадут компьютерную память по принципу работы мозга

    Эти ячейки памяти называются мемристоры. Их делают из материала поли-п-ксилилена. Каждый мемристор, который разработали ученые, сохраняет четыре бита информации. Ранее можно было сохранить только один бит. Разработка отечественных специалистов позволит сохранить потребление энергии, как это происходит в мозге.

    «Ключевой вопрос во всем мире по тематике создания новых мемристорных элементов заключается именно в поиске оптимальных материалов, которые будут обеспечивать нужные характеристики не только отдельных ячеек памяти, но и в целом нейронной сети, где они служат строительными блоками», — рассказал научный сотрудник лаборатории технологий искусственного интеллекта НИЦ «Курчатовский институт» Антон Миннеханов.

    Существующие запоминающие устройства используют в десятки раз больше энергии, чем разработанный мемристор. Новая технология позволит создавать вычислительные системы, которые будут имитировать энергосберегающую работу мозга.

    Как пишет издание, поли-п-ксилилен — это биосовместимый материал. Сделанные из него микрочипы в будущем можно будет вживлять в организм человека.

    В феврале академик РАН Григорий Ройтберг заявил, что нейросети в будущем заменят медиков первичного звена.