Российские ученые создадут компьютерную память по принципу работы мозга

Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» начали разработку особых ячеек компьютерной памяти, которые можно объединять в единую вычислительную систему, работающую по принципу головного мозга. Об этом пишут «Известия».

Эти ячейки памяти называются мемристоры. Их делают из материала поли-п-ксилилена. Каждый мемристор, который разработали ученые, сохраняет четыре бита информации. Ранее можно было сохранить только один бит. Разработка отечественных специалистов позволит сохранить потребление энергии, как это происходит в мозге.

«Ключевой вопрос во всем мире по тематике создания новых мемристорных элементов заключается именно в поиске оптимальных материалов, которые будут обеспечивать нужные характеристики не только отдельных ячеек памяти, но и в целом нейронной сети, где они служат строительными блоками», — рассказал научный сотрудник лаборатории технологий искусственного интеллекта НИЦ «Курчатовский институт» Антон Миннеханов.

Существующие запоминающие устройства используют в десятки раз больше энергии, чем разработанный мемристор. Новая технология позволит создавать вычислительные системы, которые будут имитировать энергосберегающую работу мозга.

Как пишет издание, поли-п-ксилилен — это биосовместимый материал. Сделанные из него микрочипы в будущем можно будет вживлять в организм человека.

В феврале академик РАН Григорий Ройтберг заявил, что нейросети в будущем заменят медиков первичного звена.