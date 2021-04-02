Российские ученые смоделировали путь гормона удовольствия внутри организма

Исследователи из НИЦ «Курчатовский институт» разработали математическую модель пути дофамина в нейронах. Процессы в клетках описали с помощью аналоговых электрических схем. Это достижение поможет в разработке бионических систем будущего, когда протезами можно будет управлять с помощью нейроимплантов.

«У технологии моделирования клеточных процессов есть важное практическое значение. В будущем на ее основе можно будет создать имплантируемые чипы, которые смогут анализировать концентрацию веществ во внеклеточной среде. Например, концентрацию нейромедиаторов в спинномозговой жидкости», — приводит газета «Известия» слова заместителя начальника отдела биотехнологий и биоэнергетики НИЦ «Курчатовский институт» Павла Готовцева.

Такой чип можно имплантировать больному человеку и узнать, как у него протекают разрушительные процессы в мозге. Это позволит разработать новые методы терапии и лекарства для лечения нейродегенеративных заболеваний

Собеседник отметил, что сейчас ученые хотят как следует разобраться в том, какие процессы происходят в нейронах. Это необходимо для понимания работы мозга и для разработки препаратов. Клеточное моделирование поможет создать научную базу для перспективных сенсорных систем.

Дофамин — это посредник в нервной системе, который оказывает влияние на когнитивные функции и работу сердечно-сосудистой системы. Нарушения во внутриклеточном пути этого гормона приводят к нейродегенеративным болезням и депрессии.