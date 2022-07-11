Российские ученые разработали уникальный «умный» протез

Ученые из Великого Новгорода создали первый российский коленный модуль «Актив 2». Он используется для протеза бедра и помогает ходить естественной походкой.

В начале июля губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетил филиал АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». Там ему представили «умный» протез с микропроцессорным управлением.

Источник фото: пресс-служба правительства Новгородской области

«Микропроцессор, управляя гидравликой, обеспечивает контролируемую фазу опоры и переноса. Тем самым человек может спокойно передвигаться и не думать, как ему поставить ногу», — рассказал руководитель проекта «Актив 2» Артем Козин.

Он подчеркнул, что разработка ученых не имеет аналогов в России. Выпуском модуля занимаются только сотрудники корпорации. Стоимость одного комплекта «Актив 2» составляет 1,4 миллиона рублей.

Как отметил в разговоре с «Известиями» резидент Фонда «Сколково» Иван Худяков, в России активно развивается импортозамещение в сфере протезирования. Толчком послужило поднятие цен иностранными поставщиками, а также уход с российского рынка одной из основных компаний OraSure Technologies.