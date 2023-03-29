Наука 29 марта 2023, 14:04 Российские ученые разработали способ для продления срока службы промышленных биофильтров

Читать 360tv в

Российские ученые придумали специальную защиту для продления срока службы биофильтров, использующихся в промышленных масштабах для очистки сточных вод. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки России.

Ученые из Тульского государственного университета вместе с учеными из Института органического синтеза им. И. Я. Постовского Уральского отделения РАН вместе работали над созданием оболочки из кремниевого гидрогеля. Такая защита минимизирует воздействие ионов тяжелых металлов и ультрафиолета на микроорганизмы. Последние являются основой биофильтров, так как питаются вредными для человеческого организма соединениями и разлагают их до безопасных.

Реклама

«Образующиеся на поверхности метилотрофных дрожжей органосиликатные оболочки создают комфортную среду обитания для упакованных клеток с одной стороны и защищают живые микроорганизмы от стрессовых факторов окружающей среды с другой стороны, что важно не только для развития технологий очистки промышленных сточных вод, но и для разработки новых биокатализаторов для биотехнологических производств», — рассказала руководитель научной группы доктор химических наук, заведующая кафедрой биотехнологии ТулГУ Ольга Понаморева.

Также изобретение российских ученых можно будет использовать и применять в других областях. Например, в медицинской для криоконсервации органов.

Авторы: