Наука 03 февраля 2023, 15:49 Российские ученые разработали новый костнозамещающий материал

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Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета и специалисты Института металлоорганической химии РАН разработали новый уникальный костнозамещающий материал. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Новый материал поможет при лечении переломов или опухолей костей. Благодаря высокой дозе антибиотиков, содержащейся в нем, предупредили риск отторжения и возникновения инфекции. Еще одно преимущество — пористая структура, имитирующая натуральную кость. Уникальность в том, что материал позволяет получить высокое сцепление с клетками человека, а также циркулировать газам и жидкостям внутри материала.

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Эксперименты показали, что материал встраивается в организм без побочных эффектов. Кроме того, та костная ткань, которая прорастает сквозь него, была более прочной, чем при использовании обычных средств.

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