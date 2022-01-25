Российские ученые разработали неинвазивный глюкометр

Ученые из Центра компетенций НТИ «Технологии сенсорика» на базе МИЭТ разработали портативный персонализированный неинвазивный измеритель глюкозы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».

Прибор может измерять уровень глюкозы в организме без забора крови. Он делает это с помощью инфракрасного лазера, который облучает ткани человека. Облучение поглощается глюкозой и ослабевает. Соответственно, чем меньше интенсивность зарегистрированного на фотоприемниках отраженного от тканей излучения, тем выше концентрация глюкозы в крови.

Измеритель уже прошел первый этап испытаний. Клинические испытания запланированы на 2022 год.