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    25 января 2022, 22:30

    Российские ученые разработали неинвазивный глюкометр

    Полина Гребенщикова

    Ученые из Центра компетенций НТИ «Технологии сенсорика» на базе МИЭТ разработали портативный персонализированный неинвазивный измеритель глюкозы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».

    Прибор может измерять уровень глюкозы в организме без забора крови. Он делает это с помощью инфракрасного лазера, который облучает ткани человека. Облучение поглощается глюкозой и ослабевает. Соответственно, чем меньше интенсивность зарегистрированного на фотоприемниках отраженного от тканей излучения, тем выше концентрация глюкозы в крови.

    Измеритель уже прошел первый этап испытаний. Клинические испытания запланированы на 2022 год.