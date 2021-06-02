Российские ученые разработали недорогой полимер для остановки кровотечений

Российские ученые из центра гематологии Минздрава РФ и Томского политехнического университета (ТПУ) создали и запатентовали импортозамещающую технологию получения недорогого полимерного покрытия с добавлением мельчайших частиц железа. Препарату достаточно одной минуты, чтобы остановить кровотечение.

Об этом рассказала заведующая лабораторией патологии и фармакологии гемостаза Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава Галина Белозерская.

«Разработанное и запатентованное нами останавливающее кровотечение покрытие на полимерной основе с порошком оксида железа в качестве активного компонента отличается по стоимости от дорогостоящих зарубежных средств», — рассказал она ТАСС.

Специалисты Томского политехнического университета предложили метод получения микро- и наночастиц оксида железа, который получится недорогим и при этом эффективным. Чаще всего гемостатики применяют при повреждении капилляров и внутренних органов. В России в основном использовали только импортные препараты. Сейчас разработку наших ученых можно назвать уникальной за счет добавления оксида железа.