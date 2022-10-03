Российские ученые разработают «формулу счастья» | 360°

Наука 03 октября 2022, 04:49 Поделиться Telegram

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Viber Российские ученые разработают «формулу счастья» Ученые УрФУ начали работать над обеспечением благополучия современных людей РИА «Новости»

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Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) начали работать над «формулой счастья». Они трудятся над обеспечением благополучия людей в рамках проекта «Благополучие человека в условиях цифровой трансформации», сообщили в пресс-службе вуза.

Как пояснили специалисты, за прошедшие 20-30 лет параметры существования человека сильно изменились. Новые условия поменяли и само понятие благополучия.

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«Благополучие связано с реализацией заложенного в человеке потенциала, его способностей, талантов, ощущения включенности в общественную природную среду. Оно возникает тогда, когда есть стабильность, когда ресурсная база относительно устойчива», — привело РИА «Новости» слова руководителя проекта Анны Плотниковой.

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Ученые определили благополучие как обеспеченность ресурсами, дающими человеку ощущение уверенности. Проект разделили на три трека. Первым стало направление под названием «Языковые маркеры и коммуникативные стратегии благополучия». Второй трек — «Благополучие человека в области репродуктивного донорства и института семьи», а третий — «Сохранение историко-культурной памяти как фактор благополучия».

Все направления объединяет концепция изучения влияния современных технологий на благополучие человека.

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