Российские ученые разработают «формулу счастья» | 360°

Все новости

Наука

03 октября 2022, 04:49

Российские ученые разработают «формулу счастья»

Общество

03 октября 2022, 04:27

Юрист рассказал о положенных мобилизованным льготах

Реклама

Спецоперация

03 октября 2022, 03:59

ВСУ обстреляли мирных жителей, ждавших въезда в освобожденную часть Запорожья

Общество

03 октября 2022, 03:52

Россиян предупредили о мошенничестве с полисами ОСАГО

Мир

03 октября 2022, 03:36

Вотум недоверия призвали вынести Трасс в парламенте Британии

Мир

03 октября 2022, 03:30

Британия сократила помощь украинским беженцам

Спецоперация

03 октября 2022, 03:13

Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов

Мир

03 октября 2022, 03:03

Лула да Силва обошел Болсонару на выборах президента Бразилии

Мир

03 октября 2022, 03:02

Компания FinnAir отказала россиянам в регистрации на рейс до Финляндии

Наука

03 октября 2022, 04:49

Российские ученые разработают «формулу счастья»

Ученые УрФУ начали работать над обеспечением благополучия современных людей

Читать 360tv в

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) начали работать над «формулой счастья». Они трудятся над обеспечением благополучия людей в рамках проекта «Благополучие человека в условиях цифровой трансформации», сообщили в пресс-службе вуза.

Как пояснили специалисты, за прошедшие 20-30 лет параметры существования человека сильно изменились. Новые условия поменяли и само понятие благополучия.

Реклама

«Благополучие связано с реализацией заложенного в человеке потенциала, его способностей, талантов, ощущения включенности в общественную природную среду. Оно возникает тогда, когда есть стабильность, когда ресурсная база относительно устойчива», — привело РИА «Новости» слова руководителя проекта Анны Плотниковой.

Реклама

Ученые определили благополучие как обеспеченность ресурсами, дающими человеку ощущение уверенности. Проект разделили на три трека. Первым стало направление под названием «Языковые маркеры и коммуникативные стратегии благополучия». Второй трек — «Благополучие человека в области репродуктивного донорства и института семьи», а третий — «Сохранение историко-культурной памяти как фактор благополучия».

Все направления объединяет концепция изучения влияния современных технологий на благополучие человека.

Ученые

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама