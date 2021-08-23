Российские ученые рассказали о способе лечения инсульта с помощью стволовых клеток

Инсульт — одна из самых частых причин смерти и инвалидности в мире. Трудность в его лечении заключается в том, что на сегодняшний день для того, чтобы спасти здоровье и жизнь пациента имеющимися в расположении врачей методами, у медиков есть всего 24 часа. Ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и НИТУ «МИСиС» рассказали для сайта kp.ru о другом методе лечения инсульта — с помощью стволовых клеток — над которым они работают сейчас.

«На сегодняшний день единственный доказанный и признанный в мире метод лечения ишемического инсульта в остром периоде (в течение первый суток) — это реперфузионная терапия, то есть восстановление кровотока, а также внутривенный тромболизис (введения в вену препарата, растворяющего тромб) или механическая эндоваскулярная тромбоэкстракция — операция с минимальным вмешательством, во время которой удаляют тромбы из просвета внутримозговых сосудов», — рассказала невролог Дарья Наместникова.

Эти 24 часа, которые есть у врачей, чтобы спасти пациента с инсультом, называют «терапевтическим окном». Не все пациенты успевают даже обратиться за помощью за такое время, поэтому ученые ищут другие способы лечения инсульта.

В ходе исследований лечения с помощью стволовых клеток их намеренно вводили пациентам через сутки после инсульта.

«Такой временной интервал был выбран не случайно: это время „завершения терапевтического окна“ и в это время применение стволовых клеток дает наилучший эффект», — пояснил заведующий лабораторией «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Максим Абакумов.

Стволовая клетка — это незрелая клетка, которая обладает способностью к самообновлению и к образованию новых клеток различных органов и тканей. Стволовые клетки, введенные пациентам с инсультом, способствуют регенерации мозговых тканей, помогая спасти жизнь.

Однако этот способ пока не используется в широкой практике по ряду причин. Первая — стволовые клетки можно выделить из тканей эмбриона, плода, плаценты, из тканей взрослого человека. Получение клеток из эмбриона вызывает в научном сообществе дискуссию об этичности такого метода. В своих экспериментах российские ученые использовали стволовые клетки, полученные из плаценты или тканей взрослого человека — такой способ считается этичным.

Вторая проблема заключается в том, что введение стволовых клеток со слишком широким потенциалом наряду с высокой эффективностью несет очень высокий риск образования злокачественных опухолей. Но терапия стволовыми клетками с меньшим потенциалом к дифференцировке таких рисков не несет. Поэтому лечение инсульта стволовыми клетками — перспективный способ, который со временем может стать используемым повсеместно. Чтобы это случилось, нужны сертифицированные площадки по производству клеточных препаратов на территории России.