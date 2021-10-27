Российские ученые провели эксперимент с перепелиными яйцами на МКС

Российские ученые провели эксперимент с выведением птенцов из перепелиных яиц на МКС. Исследование показало интересные результаты, рассказал РИА «Новости» заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.

«Мы проводили эксперимент с перепелами на орбитальной станции „Мир“ и получили птенцов, однако процент их выведения был меньше, чем на Земле. Но самое главное в другом: у птенцов, которые не вывелись, были аномалии развития», — рассказал Сычев.

Кроме того, выяснилось, что птенцы, рожденные в космосе, не могут приспособиться в невесомости и научиться ориентироваться в пространстве.

Результаты эксперимента могут быть полезны для дальнейших полетов в космос, он требует дополнительных исследований. Научной работой российских ученых уже заинтересовались американцы и европейцы, добавил сайт «Русская планета».