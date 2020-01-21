Российские ученые придумали, как спасти Землю от космического мусора

Крупный мусор из космоса больше не будет попадать на Землю. В будущем им займутся специальные космические миссии, призванные защитить экосистему планеты.

Разработка принадлежит ученым из Самарского университета. Результаты исследований метода, который позволит очистить космос от крупного мусора, опубликованы в журнале Acta Astronautica.

Ученые надеются в том числе избавиться от ступеней ракет, которые могут в итоге упасть на Землю. В околоземном пространстве, по данным Европейского космического агентства, сейчас находится уже около 20 тысяч неработающих спутников, ракетных частей и их обломков. Все это считается крупным мусором.

В ближнем космосе, который является частью экосистемы планеты, сотни многотонных «старых» ступеней ракет. Из-за воздействия атмосферы они в итоге упадут на Землю, пусть и через десятки лет.

Самарские специалисты разработали схему будущих космических миссий. В их задачи будет входить захват старых ступеней гарпуном и их буксировка до плотных слове атмосферы. При этом ученые рассчитывают и время падения на планеты, и область.

«Все наши идеи в данной работе подтверждаются точными расчетами и анализом», — заметили ученые.

Заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов обратил внимание на тот факт, что практическую значимость проекта переоценить невозможно.

«Ведь это рецепты по спасению планеты», — сказал он.

По мнению экспертов, при столкновении два искусственных тела в космосе начнется процесс, сравнимый с ядерной реакцией: их осколки врежутся в другие предметы. В итоге из строя выйдут действующие спутники, а орбита будет загрязнена. Очистить космос от мусора в таком случае тоже не представляется возможным. Спасательные средства не смогут работать среди осколков техногенного мусора — он их просто уничтожит.