    21 января 2020, 10:36

    Российские ученые придумали, как спасти Землю от космического мусора

    Александра Ломейко

    Крупный мусор из космоса больше не будет попадать на Землю. В будущем им займутся специальные космические миссии, призванные защитить экосистему планеты.
    Российские ученые придумали, как спасти Землю от космического мусора

    Разработка принадлежит ученым из Самарского университета. Результаты исследований метода, который позволит очистить космос от крупного мусора, опубликованы в журнале Acta Astronautica.

    Ученые надеются в том числе избавиться от ступеней ракет, которые могут в итоге упасть на Землю. В околоземном пространстве, по данным Европейского космического агентства, сейчас находится уже около 20 тысяч неработающих спутников, ракетных частей и их обломков. Все это считается крупным мусором.

    В ближнем космосе, который является частью экосистемы планеты, сотни многотонных «старых» ступеней ракет. Из-за воздействия атмосферы они в итоге упадут на Землю, пусть и через десятки лет.

    Самарские специалисты разработали схему будущих космических миссий. В их задачи будет входить захват старых ступеней гарпуном и их буксировка до плотных слове атмосферы. При этом ученые рассчитывают и время падения на планеты, и область.

    «Все наши идеи в данной работе подтверждаются точными расчетами и анализом», — заметили ученые.

    Заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов обратил внимание на тот факт, что практическую значимость проекта переоценить невозможно.

    «Ведь это рецепты по спасению планеты», — сказал он.

    По мнению экспертов, при столкновении два искусственных тела в космосе начнется процесс, сравнимый с ядерной реакцией: их осколки врежутся в другие предметы. В итоге из строя выйдут действующие спутники, а орбита будет загрязнена. Очистить космос от мусора в таком случае тоже не представляется возможным. Спасательные средства не смогут работать среди осколков техногенного мусора — он их просто уничтожит.