Российские ученые придумали, как определять COVID-19 без теста
Новый способ диагностики разработали в Институте вычислительных технологий Сибирского отделения (СО) РАН. Об этом ТАСС рассказала ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.
Тепловизоры регистрируют тепловое излучение тела в инфракрасном диапазоне. Специалисты предложили совместить эти данные с рентгенографическими, а также «автоматическим картированием органов на основе контуров рентгеновского снимка».
«Подход назвали „комплексная термо- и рентгенографическая функциональная диагностика для формирования прогнозного сценария осложнений при COVID-19“», — уточнила Дорохова.
Чтобы обеспечить диагностику технически, врачам потребуется рентгеновский аппарат, персональный компьютер и мобильный термовизор. Такие устройства выпускают в новосибирском Институте физики полупроводников СО РАН.
Комплексом сможет пользоваться любой медицинский работник независимо от своей квалификации. Метод разработали с учетом индекса массы тела и процента жировых отложений, которые важны для коррекции параметров диагностики.
Ученые разработали и малогабаритные инфракрасные камеры с высоким разрешением и чувствительностью. Они совместимы со смартфонами.
Чтобы внедрить новую диагностическую методику, ее должны протестировать. Потом дело за получением одобрения в использовании. Финансовая поддержка, по словам Дороховой, требуется незначительная. Средства пустят на доработку программного обеспечения.
В России за минувшие сутки зафиксировали более 2500 новых случаев заражения коронавирусом. Всего инфицированных уже 18 328.