Российские ученые предложили избавиться от ВИЧ с помощью генетических модификаций

Заведующий лабораторией механизмов регуляции иммунитета Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Минздрава России, профессор Дмитрий Казанский рассказал, что снятие запрета на генетическую модификацию человека позволило бы оставить в прошлом огромное число наследуемых и приобретенных заболеваний.

Решить проблему наследственных заболеваний, по словам ученого, можно двумя способами.

«Только генетическими модификациями организма, либо, достигая временного эффекта — введением модифицированных клеток организма с теми или иными генами», — пояснил профессор.

По словам Казанского, можно будет избавиться от вирусов герпеса, ВИЧ и гепатита В.

Как сообщило ИА Nation News, с 2015 по 2018 годы под его руководством разработали новый метод лечения онкологических заболеваний. Он заключается в «перепрограммировании» лимфоцитов пациента для формирования иммунного ответа организма. В лимфоциты вводят необходимые гены при помощи вируса.

По мнению Казанского, способ «перепрограммирования» лимфоцитов — ключ к лечению многих тяжелых болезней.

Ученый указал, что его метод не заменит прививки от гепатита и других заболеваний, так как стоимость вакцины значительно ниже.