Российские ученые повысили скорость цифровой обработки изображений в 7 раз

Ученые из Северо-Кавказского федерального университета придумали и создали устройство для фильтрации визуальной информации, которое проводит цифровую обработку изображений почти в семь раз быстрее, чем это было возможно раньше. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

«Исследования показали, что у цифрового фильтра с новой, усовершенствованной архитектурой нет российских или зарубежных аналогов и есть ряд важных преимуществ. Новая архитектура фильтра позволяет увеличить скорость обработки сигнала в 1,33 — 6,9 раза», — рассказали в ведомстве.

В Минобрнауки добавили, что это устройство пригодится в сферах, где обработка изображений должна проходить в режиме реального времени. В современном мире цифровую обработку применяют в системах спутникового и видеонаблюдения, геолокации, медицине и других областях.

Заведующий кафедрой математического моделирования СКФУ Павел Ляхов объяснил, что при создании этого устройства ученым удалось снизить количество операций умножения, которые тормозят процесс. Таких показателей скорости российские исследователи добились благодаря методам фильтрации и модулярной арифметике.