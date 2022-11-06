Российские ученые пообещали защищающую от кислоты спецодежду через 10 лет | 360°

Наука 06 ноября 2022, 08:32 Российские ученые пообещали защищающую от кислоты спецодежду через 10 лет Замдиректора Центра НТИ МГТУ Баумана Елизаров: скоро спецодежда сможет защищать от кислоты РИА "Новости"

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Через 10-15 лет половину производимой в России спецодежды будут изготавливать с использованием композитных материалов. Благодаря этому она сможет защищать от кислоты и огня. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель директора Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ имени Баумана Павел Елизаров.

«С учетом развития композиционных материалов, а также спроса на спецодежду с композитами, которая доказала свою функциональность, комфорт и удобство, можно ожидать на горизонте 10-15 лет занятие половины рынка изделий такой одежды, а на горизонте 20-25 лет — до 100%», — сказал он в ходе конференции «Национальной технологической революции 20.35».

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По словам Елизарова, с композиционными материалами можно производить одежду для конкретной сферы применения с учетом ее индивидуальных особенностей. Например, для сотрудников химической промышленности можно делать спецодежду, защищающую от кислотных, щелочных растворов и различных излучений. Одежда для спасателей сможет защищать от огня, высокой температуры и токсичных веществ, ее невозможно будет порвать или порезать.

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К тому же такая одежда будет легкой и гибкой.

Рынок спецодежды России — четвертый в мире по емкости после Соединенных Штатов, Китая и Германии.

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