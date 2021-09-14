Российские ученые открыли способность пихты омолаживать организм человека

Российские ученые первыми в мире доказали, что пихта способна увеличить продолжительность жизни человека. Положительными свойствами обладают терпены, которые способны запускать в организме человека процесс аутофагии — очищения от клеточного мусора.

Над исследованием работали ученые из научно-производственной компании «Инитиум-Фарм» и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН. Об открытии авторы исследования рассказали РИА «Новости». Результаты их работы опубликованы в сентябрьском номере международного научного журнала Aging.

Аутофагия, как объяснили ученые, — механизм утилизации отходов живой клетки. Благодаря ему ненужные компоненты клеток перерабатываются в питательные вещества. Среди таких компонентов могут быть поврежденные молекулы белков и органеллы или вирусы. В результате организм очищается и омолаживается.

Однако аутофагия генетически отключена в большинстве клеток, а процессы их естественного очищения находятся в спящем состоянии. Мировые ученые уже давно ищут способы, как запустить этот процесс в клетках человеческого организма.

Впервые термин «аутофагия» появился в 1974 году. Этот механизм открыл бельгийский биохимик Кристиан де Дюв, который получил за это Нобелевскую премию. Исследование процесса продолжил японский ученый Есинори Осуми. За описание механизма аутофагии в 2016 году он также получил Нобелевскую премию.