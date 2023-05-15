Наука 15 мая 2023, 03:31 Российские ученые открыли переносящие чуму и лихорадку виды клещей Ученые ТМУ открыли три новых вида клещей, переносящих чуму и лихорадку РИА «Новости»

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Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли и описали три новых вида клещей, переносящих чуму и лихорадку Западного Нила. Паразиты широко распространены в Монголии и Сибири, сказано в результатах исследования, опубликованных в Persian Journal of Acarology.

Обнаруженные насекомые принадлежат к двум видам, первый из которых известен как переносчик бартонелеза, а второй — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы и других опасных заболеваний.

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Одного из клещей добыли в 2020 году из заспиртованных сборов коллекции летучих мышей, второго нашли прижизненно. забрав с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых, отпущенных после в природу.

Новые клещи морфологически не похожи на описанных ранее. Ученые пришли к выводу, что они, скорее всего, обитают южнее азиатской части России и могут, предположительно, находиться на территории Китая. В дальнейших планах работы научного коллектива — сотрудничество с китайскими специалистами.

Ранее специалисты Роспотребнадзора Нижегородской области выявили свыше 300 клещей, зараженных опасными инфекционными болезнями.