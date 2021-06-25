Российские ученые определили участки мозга, которые «думают» об угрозах

Ученые Курчатовского института первыми в истории науки смогли определить участки мозга, отвечающие за осмысление 12 групп понятий русского языка. Речь идет о цели, угрозе, опыте, событии и других.

Российские ученые сравнили между собой целостную активность воспринимающего рассказ мозга в тот момент, когда испытуемые слышали то или иное слово. Об этом сообщила газета «Известия».

В эксперименте приняли участие 47 человек, являющихся носителями русского языка. Оказалось, что близкие по значению слова обрабатываются областями мозга, которые находятся рядом.

Специалисты выделили в мозге 12 семантических кластеров. В каждый из них вошли близкие по смыслу слова и слова других значений, но которые воспринимаются в ситуативном контексте как близкие.

«В число первых локализованных учеными в мозге понятий попали в том числе „перестройка“, „город“, „угроза“, „коллектив“, „война“, „лишение“, „опыт“, „цель“, „пространство“, „порядок“, „попытка“ и „событие“», — написало издание.

Специалисты Курчатовского института просчитали, где относительно этих 12 «ячеек» будут находится участки, которые оперируют тысячей наиболее часто употребляемых слов русского языка.

Ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Артемий Котов рассказал, что ученые надеются в будущем выделить отдельные кластеры, которые отвечают о представлениях о цвете, свете, перемещении объектов в пространстве и времени, механических операциях.