Наука 25 января 2023, 01:47 Российские ученые обнаружили восемь экзопланет впервые за всю историю наблюдений Ученые РАН с помощью роботизированного телескопа обнаружили восемь экзопланет Unsplash

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Впервые в истории наблюдений российские ученые обнаружили восемь экзопланет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого.

«Российскими учеными на специальном роботизированном телескопе… обнаружены первые „российские“ экзопланеты», — сказал он.

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Экзопланетами называют планеты за пределами Солнечной системы, которые могут быть пригодными для жизни. Однако их сложно найти, поскольку окружающие звезды затмевают их своим ярким светом.

Первую экзопланету обнаружили в 1992 году. Однако слабость устройства не позволила вести дальнейшие наблюдения. Лишь в 2020 году в распоряжении ученых РАН появился новый, 50-сантиметровый роботизированный телескоп, с помощью которого и обнаружили восемь экзопланет.

Тем временем британские ученые зафиксировали отделение гигантского айсберга размером с Петербург в Антарктиде. По словам одного из них, это естественный процесс, который не связан с глобальным потеплением.