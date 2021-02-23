Российские ученые обнаружили генетическую предрасположенность к «тяжелому» ковиду

Российские ученые первыми в мире выявили генетическую предрасположенность к тяжелой форме коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Immunology.

Группа ученых, в состав которой вошли исследователи с факультета биологии и биотехнологии НИУ Высшей школы экономики, РНИМУ имени Пирогова, а также специалисты московской ГКБ № 15 имени Филатова, изучила взаимосвязь между генотипом и серьезностью заболевания COVID-19. Ученые проанализировали генотипы свыше 100 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, и более 400 здоровых людей. Исследователям удалось построить модель, которая позволяет оценить возможную мощность иммунного ответа на СОVID-19. Сравнение с реальной клинической картиной показало эффективность этой модели.

Созданная модель позволит ученым выявлять группы пациентов, наиболее подверженных риску заражения новыми штаммами коронавируса, отметил декан факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ, профессор Александр Тоневицкий.

Ученый ГНЦ ВБ «Вектор» Олег Пьянков ранее сообщил, что заболевший COVID-19 в легкой форме становится незаразным на 11-й день после заражения.