Российские ученые объяснили причину повышения температуры в Арктике

Российские ученые объяснили причину повышения температуры в арктическом архипелаге Шпицбергене. Причина кроется в явлении, которое называется феном. К такому выводу пришли специалисты из Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу института, исследователи провели длительные метеорологические наблюдения. В процессе работы специалисты смогли обнаружить, что дни ясной погоды у Шпицбергена, температура у побережья составляла +10 градусов по Цельсию. При этом, она не поднималась выше -5…0 градусов вокруг архипелага.

Ученые пришли к выводу, что причиной необычно теплой погоди и отсутствия облаков мог стать фен — явление, в результате которого заметно возрастает температура с подветренной стороны горных хребтов.

К активному таянию снега и ледников приводит длительное сохранение такой погоды. Выводы по работе ученых, по их мнению, помогут точнее прогнозировать и изучать климатические изменения в Арктике.

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