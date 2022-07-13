Российские ученые назвали необычную причину развития предрасположенности к курению

Перенесенный в чреве матери недостаток кислорода, или гипоксия, может привести к развитию никотиновой зависимости в будущем, выяснили ученые Института физиологии имени Павлова РАН. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минобрнауки.

Ученые смоделировали гипоксию, вызванную стрессовым состоянием матери, на крысах. Эксперименты проводились, когда крысы были на 14–16-х сутках беременности, что соответствует пятой — восьмой неделе у человека. Результаты работы опубликовали в международном научном журнале Molecular Neurobiology.

«Исследования показали, что именно недостаток кислорода в период внутриутробного формирования структур „системы вознаграждения мозга“ является предрасполагающим фактором к развитию никотиновой зависимости. Основным медиатором этой системы мозга является дофамин, опосредующий чувство удовольствия», — сообщил младший научный сотрудник лаборатории регуляции функций нейронов мозга Института физиологии Виктор Стратилов.

Наука уже накопила массу информации о наследственных факторах риска развития вредных привычек, однако полной и четкой теории о влиянии внешней среды, особенно во время внутриутробного развития, пока нет.

Полученные учеными данные помогут разработать предупреждающие меры и методы лечения зависимости от никотина.